Adl pensa in grande. Ecco cosa farà per dare continuità ad un progetto vincente

Dopo la vittoria del quarto scudetto e la riconferma di Conte sulla panchina partenopea, Adl vuole proseguire il progetto vincente cominciato col tecnico leccese.

L’acquisto imminente di De Bruyne da prova di quanto il patron azzurro voglia affermare il Napoli tra le grandi d’Europa e trasformarla in una squadra d’arrivo e non più di passaggio.

Tuttavia il solo acquisto del belga non basta e bisognerà intervenire sul mercato allungando la panchina con giocatori di qualità dato che i partenopei giocheranno campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa e Adl ha dichiarato di voler essere competitivo in ogni competizione.

Il Napoli si rinforza. Ecco come andranno spesi i 150 milioni di euro promessi a Conte

Tra le garanzie richieste da Conte quella riguardante il mercato è certamente la più importante. Il tecnico ex Tottenham ha spesso evidenziato la mancanza di un turnover sulla panchina partenopea e Adl ha intenzione di mantenere la sua parola.

La trattativa per De Bruyne è ormai alle battute finali. Come riportato da Gianluca di Marzio, l’ex Man City potrebbe effetuare le visite mediche lunedì 2 giugno o lunedì 9 giugno.

L’acquisto del belga da prova di quanto Adl voglia seriamente alzare l’asticella in quanto si tratta di un calciatore che ha avuto un impatto devastante nel nostro calcio e il suo arrivo potrebbe fare anche da calamita per altri giocatori, senza contare le presenza di Conte, Lukaku e McTominay che hanno anche loro risonanza internazionale.

De Bruyne non può però essere l’unico rinforzo. Dopo il rinnovo di Juan Jesus il ds Manna sarà impegnato a rinnovare Meret e concludere definitivamente il passaggio di Marianucci dall’Empoli.

Sulla fascia destra il nome più caldo è quello di Zhegrova col quale già è stato accordato tutto e, salvo un inserimento del Psg, il kosovaro potrebbe passare alla corte di Conte.

Sulla sinistra ci sono tanti profili interessanti ma quelli che alzerebbero l’asticella sono senza dubbio Lookman e Sane a parametro zero. Tuttavia il tedesco è fortemente corteggiato dal Galatasaray che lo accontenterebbe nelle sue richieste economiche ma non è scontato che il Napoli possa inserirsi con decisione nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda Lookman non si sa con precisione quali siano le richieste dell’Atalanta ma di certo lo stipendio sarebbe più basso rispetto a quello chiesto da Sane che però verrebbe preso a zero rispetto al nigeriano.

Altro svincolato è Jonathan David col quale c’è già una trattativa in corso ma nelle ultime ore Gianluca di Marzio ha riportato un interesse per Gyokeres. Il bomber svedese verrà ceduto dallo Sporting Lisbona per 65 milioni di euro ma su di lui ci sono tante squadre tra cui la Juve che sta cercando un attaccante per sostituire il partente Vlahovic.

Da risolvere anche la questione cessioni in quanto Anguissa, Ngonge e Simeone lasceranno quasi sicuramente Napoli e insieme a lui anche i rientranti Cajuste, Folorunsho, Lindstrom e Zerbin che non sono stati riscattati. Con le loro cessioni si potrebbe puntare tutto su Taylor o Frattesi che sono due profili ben voluti da Manna e Conte.

L’olandese sarebbe però più adatto in quanto non richiede lo stesso minutaggio dell’ex Sassuolo e potrebbe fungere da vice McTominay. Per quanto riguarda Scuffet e Billing, entrambi saranno probabilmente riscattati e andrebbero a coprire altri posti in panchina.

Andrà preso un vice Di Lorenzo di cui però si sa ben poco mentre nelle ultime ore Tmw ha riportato un clamoroso approccio del Napoli per Donnarumma. La trattativa potrebbe accendersi nelle prossime settimane e il suo eventuale approdo potrebbe sbloccare la cessione di Meret sul quale c’è il Milan.

Così facendo il Napoli spenderebbe il suo budget in maniera tale da rinforzarsi in maniera decisa e potrà poi puntare a rivincere il campionato e vincere Coppa Italia e supercoppa.

Per quanto riguarda la Champions è un discorso a parte in quanto la concorrenza lì è alle stelle ma con l’esperienza e la qualità do determinati singoli si può certamente puntare a disputare un ottima annata europea e provare ad andare fino in fondo.