L’ex calciatore brasiliano, Ronaldo (Il Fenomeno), ha rilasciato delle dichiarazioni durante la sua intervista per La Gazzetta dello Sport:

“L’Inter ha buttato lo Scudetto? Buttato è una brutta parola, anche poco rispettosa per il Napoli. È vero che l’Inter sulla carta era più forte del Napoli. Ma è vero anche che l’Inter è in finale di Champions per la seconda volta in tre anni: io non solo non l’ho vinta, ma non sono neanche mai arrivato in finale“.