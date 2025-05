Malfitano: “Conte? Rimane a Napoli solo per un motivo: c’entra la Juventus”

Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte per parlare della decisione di rimanere al Napoli presa da Antonio Conte. Lo scenario sembrava impossibile, e invece qualcosa ha smosso l’allenatore salentino.

Ecco le sue parole: “La notizia di Conte ancora al Napoli era inattesa: per come era iniziata la settimana, sembrava che tutto dovesse esaltare. Questi sono i magici poteri del calcio: un allenatore, di punto in bianco, decide di restare”.

Poi Malfitano ha concluso: “Di punto in bianco è un modo di dire: ha avuto dei contatti con dirigenti della Juventus e non ha avuto le rassicurazioni che avrebbe voluto, realizzando che sarebbe stato da incoscienti lasciare un progetto sicuro come quello di De Laurentiis per andarsi ad immischiare in una situazione che al momento, lì a Torino, ha poco di chiaro. Tutti parlavano di un suo addio”