Zhegrova, l’intermediario: “Credo che il Napoli abbia un precontratto, ma occhio al Psg! Un mese e mezzo fa l’ultimo contatto”

Serxhio Mezi, intermediario di Edon Zhegrova, è intervenuto nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile Tv. In questa, si è parlata dell’interesse del Napoli per il kosovaro, attualmente in forza al Lille. Di seguito, ecco le sue dichiarazioni.

“Zhegrova al Napoli? È ancora presto per fare previsioni, la temperatura del calciomercato non si è ancora riscaldata! Il ragazzo è disponibile a venire a Napoli, già in passato ha dimostrato interesse, ma oltre a questo, c’è da capire quale sarà il progetto del presidente. C’è da capire anche Antonio Conte cosa farà, le voci circa il suo addio sono sempre più forti: mi pare di capire che se il Napoli non farà il mercato che vuole, il tecnico andrà via. Tra i desideri di Conte c’era anche Zhegrova, da ciò che so, c’è una clausola già firmata con il Napoli per Zhegrova, un precontratto. Tempo fa c’è stato l’accordo, ma se poi l’affare si farà dipenderà da due fattori: se resta Antonio Conte e se arriverà un’offerta del Psg, Se il club parigino dovesse chiedere il giocatore, Zhegrova andrà a Parigi. Nel 4-3-3, Zhegrova starebbe bene al posto di Politano”.

“La Serie A è una bella vetrina e sono sicuro che in Italia può fare molto bene, soprattutto con Antonio Conte. È un giocatore che sostituisce molto bene Kvara, credo possa fare anche meglio di lui. Può giocare anche a sinistra, sta bene in entrambe le fasce perchè gioca bene con entrambi i piedi. Somiglia molto al miglior Insigne come caratteristiche. Zhegrova è adatto ad una linea di centrocampo a 3, il 3-5-2 può farlo, ma diciamo che nel 4-3-3 si esprime meglio. Un mese e mezzo fa c’è stato l’ultimo contatto col Napoli, le parti sono d’accordo su tutto, poi dovrà essere tutto trascritto se si chiuderà l’accordo. Al momento c’è un precontratto in cui tutte le parti sono d’accordo su ogni cosa. Non so se il Napoli abbia chiesto anche Jonathan David, ma sarebbe una bella coppia perchè i giocatori si conoscono, hanno giocato insieme. Rrahmani è un ottimo difensore, credo sia un top nel suo ruolo”.