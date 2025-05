UFFICIALE – Il gol di McTominay al Cagliari è stato votato come più bello del mese di maggio della Serie A

È di Scott McTominay contro il Cagliari il gol del mese di maggio della Serie A. La sforbiciata dello scozzese contro i sardi, che ha permesso ai partenopei di passare in vantaggio nel match scudetto, è stata votata dai tifosi come rete più bella di questo ultimo mese, superando il gran gol di Ramadani del Lecce contro il Torino. Una conclusione clamorosa, importantissima, arrivata in un momento estremamente delicato, e che da subito è finita nell’immaginario collettivo dei tifosi partenopei e non solo.