Sportitalia – David, il Napoli può chiudere subito ma si ferma per 36-48 ore in attesa del vertice con Conte. Le ultime

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto sul proprio profilo X a proposito delle ultime novità riguardante la situazione di mercato di Jonathan David. Secondo quanto riportato, il Napoli avrebbe sì la potenzialità per chiudere subito l’affare, ma ha preso 36-48 ore di attesa in quanto potrebbero emergere delle esigenze diverse dal prossimo vertice che si terrà con Conte. Intanto, Juventus ed Inter continuano a rimanere vigili sul canadese “David: il Napoli potrebbe chiudere in qualsiasi momento, ma ha deciso di fermarsi per 36-48 ore perché dal vertice con Conte potrebbero emergere necessità diverse. Per esempio un vice Lukaku (Bonny, che piace all’Inter, e Lucca restano in lista) per andare poi su un paio di esterni offensivi forti. Per David resta interesse di altre due italiane: Juventus e Inter, anche se i nerazzurri fin qui hanno solo memorizzato le richieste alte”.

