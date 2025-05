Pedullà – Il Napoli vorrebbe far svolgere le visite mediche a De Bruyne prima che parta col Belgio, si cercano i giusti incastri

Il Napoli è sempre più vicino all’acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne dal Manchester City, ed arrivano importanti novità per quanto riguarda il belga e le visite mediche con il club azzurro. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo X la compagnia capitanata da Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto far svolgere le visite mediche al trequartista ex Wolfsburg entro lunedì, data in cui dovrà unirsi al ritiro del Belgio per gli impegni in Nations League. Le due parti stanno trovando i giusti incastri per riuscire ad eseguirle nei prossimi giorni.