Paganini: “David si allontana dal Napoli! Vi svelo la lista di Conte”

Paolo Paganini, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato in entrata del Napoli di Conte. Ecco cosa ne pensa:

”Conte è stato preso dal Napoli per un progetto diverso ed ha concordato il suo stipendio nell’ottica di andare in Champions League, invece è andato oltre le aspettative ed ha condotto la squadra alla conquista dello Scudetto al suo primo anno in Campania. Il contratto che è attualmente in piedi dovrà essere ritoccato per queste ragioni. Ha fatto qualcosa di straordinario con una squadra che, sulla carta, è meno forte dell’Inter. Il Milan invece puntava allo scudetto: l’ha detto Zlatan Ibrahimovic ad inizio stagione, non lo sto dicendo io adesso. La frenata per Jonathan David è legata al fatto che non piaccia a Conte al 100%? Io so che Antonio come obiettivi in attacco ha indicato Kean, che si è imposto a Firenze, e Ndoye del Bologna: sono i due profili graditi al mister, quelli che vorrebbe allenare. Potrebbero essere i due obiettivi importanti per puntellare il reparto offensivo”.