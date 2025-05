Napoli campione, l’abbraccio tra Ferrara e Conte emoziona

“Che hai combinato?”. Con queste parole affettuose, sussurrate in dialetto napoletano, Ciro Ferrara si è congratulato con Antonio Conte per la conquista dello scudetto con il Napoli. Un momento intimo e toccante, catturato dalle telecamere di DAZN durante lo speciale Bordocam Scudetto, andato in onda subito dopo il triplice fischio della gara contro il Cagliari.

Ferrara, ex difensore del Napoli e grande amico di Conte dai tempi della Juventus, era a bordocampo come opinionista. Non ha resistito all’emozione e ha abbracciato il tecnico azzurro, condividendo un istante che è diventato subito virale sui social.