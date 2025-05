Il Napoli torna a Castel di Sangro: tre amichevoli internazionali

La SSC Napoli ha scelto ancora una volta l’Abruzzo per preparare la nuova stagione da campioni d’Italia. Il ritiro estivo 2025 si terrà, come da tradizione, a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto, nella splendida cornice dello stadio Teofilo Patini.

Quello tra il club partenopeo e la località abruzzese è un legame ormai consolidato, fatto di entusiasmo, passione e accoglienza. I tifosi azzurri, sempre numerosi e affezionati, potranno seguire da vicino le sedute di allenamento della squadra, che arriverà a Castel di Sangro con il tricolore cucito sul petto dopo la storica conquista del quarto scudetto.

Durante le oltre due settimane di permanenza, il Napoli disputerà tre amichevoli internazionali, i cui avversari sono ancora in via di definizione. Gli incontri si giocheranno sempre al Patini, regalando spettacolo e test utili in vista della nuova stagione, che vedrà gli azzurri protagonisti anche nella rinnovata Champions League.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza per i tifosi ci sarà il ritorno del Summer Village, un’area interamente dedicata all’intrattenimento, con eventi, iniziative per tutte le età e momenti di contatto diretto con la squadra. Spazio anche ai più piccoli con la terza edizione del Summer Camp ufficiale, pensato per far vivere ai bambini giornate di sport e divertimento all’insegna dell’azzurro.