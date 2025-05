Giuffredi: “Scudetto meritato, Conte può aprire un ciclo”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Michael Folorunsho, Marianucci e Francesco Pio Esposito, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, commentando la stagione appena conclusa e i progetti futuri del club azzurro.

“Questo scudetto ha un sapore speciale, arrivato dopo una stagione difficile e inaspettata”, ha detto Giuffredi. “L’obiettivo era arrivare tra le prime quattro, ma vincere all’ultima giornata rende tutto ancora più bello. Di Lorenzo ha fatto un campionato da 11 in pagella”.

L’agente si è poi soffermato sul futuro di Antonio Conte: “Dopo il mercato di gennaio sembrava orientato all’addio, ma ora gli scenari sono cambiati. Se resta, il Napoli può aprire un ciclo importante in Italia e in Europa”.

Tra i nomi in evidenza c’è Marianucci, pronto a formalizzare il suo passaggio dal’Empoli al Napoli il 1° giugno: “Ha talento e personalità, ricorda Di Lorenzo, ma con sei anni in meno”. Sul mercato in entrata, Giuffredi si è detto fiducioso per l’arrivo di Kevin De Bruyne: “Sarebbe un regalo magnifico per i tifosi, credo che l’operazione possa andare in porto”.

Infine, una rivelazione su Politano: “Un anno e mezzo fa rifiutò un’offerta da 8 milioni annui per restare a Napoli. Questo è un uomo vero. Lui e Di Lorenzo vogliono chiudere la carriera in azzurro”.

Sul fronte giovani, Giuffredi ha elogiato anche Vergara (“grande prospettiva, piace a Manna”) e ha aperto alla permanenza di Anguissa e Meret: “Meret è stato determinante, non ci sono molti portieri superiori a lui”.