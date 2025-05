Cds – Napoli, gli azzurri hanno battuto la concorrenza per Jonathan David: le ultime

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’interesse del Napoli per Jonathan David, che avrebbe accettato la proposta degli azzurri: “Jonathan David, il canadese nato a New York di 25 anni e tanti gol sparsi nell’arco di cinque stagioni da protagonista – 109 reti in totale -, prima di arrivare alla scadenza naturale. Svincolato bis. Il Napoli ha battuto la concorrenza esattamente come per De Bruyne con argomenti convincenti, e molto, di carattere tecnico e non solo: entrambi investimenti importantissimi“.