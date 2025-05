Cds – Napoli, c’è ottimismo per la permanenza di Conte: prossimo incontro decisivo

Il Corriere dello Sport i è soffermato sulla trattativa tra Antonio Conte e il Napoli: “La parte fondamentale del piano operativo riguarda il mercato: il presidente ha prospettato investimenti da 200 milioni di euro e un mercato di altissimo livello. Del resto il d.s. Manna, fondamentale tessitore della tela nell’ombra, ha cominciato a muoversi in largo anticipo stringendo per De Bruyne e David. Due svincolati, due parametri zero che rappresentano la testimonianza in vita di quanto sia già diverso il respiro delle operazioni del Napoli: la barriera degli svincolati d’oro è stata abbattuta. E così, beh, non resta che attendere la risposta di Conte: in agenda c’è un altro incontro, quello definitivo e decisivo. E allora, ancora quarantotto ore. Come nel film. Un passo dopo l’altro. E ogni giorno con più fiducia e ottimismo“.