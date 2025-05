Il Corriere dello Sport scrive sul futuro di Frank Zambo Anguissa: “In uscita, da valutare la posizione di Frank Anguissa: è finito nel mirino dell’AlQadisiyya, club arabo pronto a ricoprirlo d’oro. O almeno è quel che sembra. Non sarebbe l’unico, ma a quanto pare è il più avanti nella formulazione di proposte serie. Già un anno fa in Saudi c’erano ammiratori interessati, ma poi è andata come è andata“.