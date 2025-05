Il Mattino – Napoli interessato a Kang-in Lee, ADL vuole uno sconto dal Psg. I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito dell’interessamento dei partenopei per Kang-in Lee, centrocampista offensivo del Psg. Il coreano, nel corso di questa stagione, non ha inciso come vorrebbe nel club parigino, e l’interesse del Napoli lo stuzzica e non poco. ADL, confidando nei suoi buoni rapporti con il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, punterà ad ottenere uno sconto, visto il valore di 30 milioni di base. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Lee è un sinistro naturale che gioca sistematicamente sulla destra – a piede invertito – ha un contratto con i transalpini fino al 2028, ma potrebbe decidere di cambiare aria. L’interesse del Napoli – campione d’Italia – lo stuzzica non poco. Se a questo si aggiunge che nell’ultima stagione all’ombra della Torre Eiffel, il coreano non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto ed il suo contributo in termini di reti (6 gol e sei assist) non ha soddisfatto prima di tutto se stesso, il quadro è completo e la partita è apertissima. Il club transalpino non alzerebbe certo una muraglia cinese in caso di un’offerta ritenuta congrua. Soprattutto con un club come il Napoli con cui i rapporti sono buoni e da cui il patron Nasser Al-Khelaifi ha spesso attinto a piene mani (ultimo in ordine di tempo l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia). Il valore del suo cartellino è stato stimato intorno ai 30 milioni, ma De Laurentiis punta ad una cospicua scrematura. Si vedrà”.