Sky – Allegri aspetta il Napoli, messo il Milan in stand-by ma solo fino ad un certo punto. La situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha scritto sul suo sito ufficiale a proposito delle ultime novità riguardanti il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore, primo indiziato come successore di Antonio Conte in caso di addio, è sul taccuino del Milan, alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Sfumata la pista Vincenzo Italiano, il cui rinnovo al Bologna sembra ormai prossimo, si punta tutto sul ritorno del livornese. Ma, da parte sua è arrivato uno stand-by alla trattativa, in quanto aspetta ancora le mosse del Napoli, che si è mosso con largo anticipo. Tuttavia, la sua attesa durerà fino a venerdì (giorno del nuovo incontro tra ADL e Conte). Da dopo quel giorno, si sentirà libero di poter prendere decisioni con altre società. I rossoneri, dal canto proprio, proveranno in ogni modo a convincerlo.