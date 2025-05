Pedullà: “Conte aveva dato priorità alla Juve, ma l’incontro con De Laurentiis lo sta facendo riflettere. Su Allegri…”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità sulla situazione di mercato del Napoli sul suo canale YouTube. Secondo quanto da lui riportato, l’incontro avvenuto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sta spingendo a riflettere quest’ultimo, che aveva inizialmente dato priorità alla Juventus. Per quanto riguarda Jonathan David, si segnala che gli azzurri hanno proposto l’offerta più allettante al calciatore.

“Conte? La Juventus vuole andare fino alla fine, lui aveva dato apertura totale e precedenza ai bianconeri. Poi c’è stato quest’incontro con De Laurentiis che legittimamente messo sul tavolo altre cose, ed ora il tecnico sta riflettendo. A questo, sono collegati altri allenatori. Allegri ha incontrato De Laurentiis a Roma, ma perché possano arrivare novità bisogna conoscere il futuro della vicenda Conte. Ha un accordo, ma non aspetterà per tutta la vita, perché il Milan non riesce a trovare l’allenatore, perché può accadere qualcos’altro in avanti. Allegri vuole rientrare su una panchina e non vuole rimanere col cerino in mano. David? I procuratori non hanno confermato l’appuntamento che avevano con la Juventus. Il Napoli ha fatto l’offerta più importante, non vorrei che in questo balletto di dispetti tra azzurri e juventini centrasse anche lui. Osimhen? C’è la pista araba, è una destinazione gradita, ma resta la priorità della Juventus, chiunque sia l’allenatore”.