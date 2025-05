Secondo quanto riporta sul suo profilo X il giornalista Matteo Moretto, il Milan sarebbe pronto ad accogliere Max Allegri come allenatore. Ecco cosa scrive:

“Milan, vicino un accordo verbale con Massimiliano Allegri. È la primissima scelta del club rossonero, che in queste ore ha accelerato su di lui. Si può arrivare alla chiusura presto. Per il Napoli invece filtra ottimismo per la permanenza di Conte in casa partenopea”.