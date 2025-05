La Lega Serie A celebra la difesa del Napoli ma dimentica le alternative. Juan Jesus risponde: “Uno spazio per gli altri?”

Non le manda a dire Juan Jesus, difensore del Napoli. Sul proprio profilo Instagram, la Lega Serie A ha celebrato la difesa del Napoli in quanto meno battuta d’Europa. In questo post, ha però citato solamente i titolari, ovvero Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A questo, il brasiliano ha così risposto, ricordando il valore anche delle alternative: “Ma un spazio per Scufett, Mazzocchi, Spinazzola, Marin? Non dico io, perché ho “giocato” solo contro il Verona alla andata. Le altre partite c’era mio fratello gemello. Chiedo solo per un amico niente di serio”. In seguito, ha poi aggiunto tra i commenti: “Devo mandare una pec o va bene anche i commenti qui?”