KKN – Zhegrova al Napoli? La sua rivelazione ad un dirigente: “Sono ad un passo!”

In quest’estate di mercato, il Napoli ha intenzione di fare sul serio e di preparare una squadra molto più forte per la prossima stagione. Mentre si avvicinano sempre di più Kevin De Bruyne e Jonathan David, si lavora anche ad un possobile approdo di Edon Zhegrova, esterno di proprietà del Lille. Il kosovaro, è già stato cercato in passato dai partenopei, che però non sono mai riusciti a finalizzare l’accordo. Ora, a quanto pare, sembrerebbe tutto avviato verso la buona riuscita della trattativa, stando a quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli. Infatti, il calciatore avrebbe rivelato ad un dirigente in un ristorante italiano quanto segue: “Sono a un passo dal Napoli. I miei agenti stanno sistemando gli ultimi aspetti”.