“Ioooo Conteeee”, il post della Ssc Napoli su X che sta facendo discutere i tifosi. Indizio sul futuro?

La Ssc Napoli, sul suo profilo X in lingua spagnola, ha da poco diffuso un’immagine che sta facendo molto chiacchierare tra i tifosi. In questa, si vede Antonio Conte sollevato in trionfo dai calciatori in occasione dei festeggiamenti dello scudetto, con accompagnata la descrizione Ioooooooo ConTEEEEEEEEEEEEEEEEE. Nel dibattito social, c’è chi ha interpretato questo messaggio come un segnale indiretto della permanenza del tecnico sulla panchina partenopea, chi invece come quella di un saluto. Sta di fatto che, in attesa del nuovo incontro tra di lui e il presidente Aurelio De Laurentiis, il pubblico è in enorme fermento.

Ioooooooo ConTEEEEEEEEEEEEEEEEE 🎶 pic.twitter.com/0uz2NjjYQH — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 28, 2025