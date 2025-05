Gazzetta – Manna al lavoro per il nuovo Napoli: da Beukema a Florentino Luis

Giovanni Manna è al lavoro per rendere il Napoli sempre più competitivo.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport, stamane, secondo cui sono molteplici i profili su cui sta lavorando il d.s. dei partenopei: “Nuova rivoluzione Victor comunque andrà via e porterà nelle casse del club almeno 75 milioni di euro – tanto vale la clausola per l’estero – che il Napoli potrà reinvestire sul mercato. In difesa piace molto Beukema (Bologna), ma occhio al ritorno di fiamma per Kiwior (Arsenal), già seguito a gennaio. E in mezzo al campo, in caso di addio di Anguissa (c’è il Chelsea in pressing, il Monaco alla finestra e l’Arabia Saudita pronta a ricoprirlo d’oro) il Napoli dovrà cercare una nuova mezzala di livello. Lewis Ferguson e Davide Frattesi sono profili che piacciono, come Florentino Luis del Benfica”.