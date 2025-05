Calciomercato Napoli, Manna sta lavorando a questi 3 acquisti da chiudere in 48 ore per convincere Conte

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Che Conte vada via è un ipotesi, ma questa ipotesi oggi ha preso un’altra piega. Ad oggi ci sono delle riflessioni in corso. Il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Manna, I’amministratore delegato Chiavelli, la squadra guidata da Di Lorenzo, ma anche gli altri leader Lukaku e McTominay, e ancora la società e sua moglie Elisabetta stanno provando in tutti i modi a dirgli che rimanere a Napoli sarebbe la cosa ideale. Se il Napoli e Conte non andranno avanti insieme non ci sarà nessuna rottura traumatica. De Laurentis e Conte hanno un rapporto che durerà nel tempo, a prescindere dalla panchina. E Conte e Napoli hanno un rapporto che resterà per senmpre, dopo questo Scudetto.

Manna sta lavorando a chiudere in 48 ore David, De Bruyne e Frattesi per dire a Conte che si vuole andare avanti con lui. In più si lavora al centro sportivo, poi il Maradona e sono stati promessi investimenti anche sul settore giovanile. A Conte voglio dire una cosa: mister, questa Napoli sarà sempre casa tua, in qualunque caso, qualunque scelta tu faccia. Napoli ti amerà, noi ti ameremo perché hai donato a tutti noi la felicità”.