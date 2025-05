Atalanta, Lookman verrà ceduto in estate, il club ascolterà solo offerte da 40 o 50 milioni

L’Atalanta non ha bisogno di vendere per rilanciare, però quasi certamente ci sarà una cessione eccellente, del giocatore più rappresentativo all’estero dopo la tripletta in finale di Europa League. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Ademola Lookman È il nome più caldo per un addio: voleva già andarsene un anno fa, quando è arrivato il Paris Saint Germain a offrire una cifra molto inferiore a quella richiesta: 20 milioni contro 45-50. La valutazione è sempre quella, ma Lookman ha fatto un’altra grande stagione e ora potrebbe attirare su di sé diversi club, in particolare il Newcastle. Ma anche alcune italiane, anche se poi bisogna presentarsi con un’offerta accettabile. Ha ancora due anni di contratto, ma per diverso tempo ha trascinato l’Atalanta, fino al rigore sbagliato contro il Bruges.