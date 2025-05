Ag. Allegri: “Vi dico Max quale club allenerà”

Giovanni Branchini, agente di Max Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo assistito e dove siederà in panchina. Ecco cosa ha dichiarato:

“Noi stiamo soffrendo in questi anni una carenza di talenti assoluti. Abbiamo una lega che sembra sia iniziata a funzionare nell’ultimo periodo. L’importante è che anche la federazione capisca che deve intervenire in alcuni settori”.

L’agente ha proseguito: “Allenatori? C’è movimento. In questo momento c’è sempre fretta nel dare certi cambiamenti. Io leggo, seguo le notizie. Che riguardano notizie come Gasperini: il suo divorzio con l’Atalanta non credo sia una cosa semplice”

Un passaggio anche sull’Inter, atteso dalla finale di Champions League. “Deve giocarsi questa ‘partitella’ sabato (contro il PSG, ndr) e parliamo del futuro di Simone Inzaghi”.

Branchini ha poi parlato di Allegri: “Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. Si può innescare un effetto domino ma a oggi non ne abbiamo la certezza” .