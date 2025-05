Tutti gli allenatori del Napoli che hanno vinto lo Scudetto con i partenopei

Il Napoli ha conquistato quattro Scudetti nella sua storia, e ciascun trionfo è legato al carisma, alla visione tattica e alla personalità di un allenatore diverso. Dall’epoca leggendaria di Diego Armando Maradona fino ai successi dell’era contemporanea, ogni titolo ha rappresentato un momento di svolta per il club partenopeo e per tutta la città. Ripercorriamo, in ordine cronologico, le stagioni trionfali e i tecnici che le hanno rese possibili.

Ottavio Bianchi – Scudetto 1986/87

Il primo, storico titolo del Napoli arrivò nella stagione 1986/87 grazie alla guida di Ottavio Bianchi. Allenatore pragmatico e meticoloso, Bianchi seppe gestire un gruppo che aveva in Maradona il suo punto di riferimento tecnico ed emotivo. La squadra non solo vinse il campionato, ma mise in bacheca anche la Coppa Italia, realizzando uno storico double che fece impazzire di gioia un’intera città. Il Napoli di Bianchi giocava con grande solidità e sapeva colpire al momento giusto, incarnando lo spirito combattivo dei suoi tifosi.

Alberto Bigon – Scudetto 1989/90

A distanza di tre anni, nel 1989/90, fu la volta di Alberto Bigon, che riuscì a riportare il tricolore a Napoli in una stagione caratterizzata da un equilibrio tattico e da una maturità ormai raggiunta da parte di tutta la rosa. Con una squadra che aveva mantenuto l’ossatura vincente del passato e con Maradona ancora protagonista, Bigon centrò l’obiettivo con determinazione. A completare il quadro, arrivò anche la vittoria nella Supercoppa Italiana, battendo la Juventus con un roboante 5-1. Bigon si dimostrò abile nel mantenere alta la concentrazione di un gruppo già vincente, accompagnandolo con discrezione e intelligenza al secondo Scudetto.

Luciano Spalletti – Scudetto 2022/23

Dopo oltre tre decenni di attesa, il Napoli tornò a essere campione d’Italia nella stagione 2022/23 con Luciano Spalletti in panchina. Un tecnico esperto, capace di costruire una squadra spettacolare e concreta, con un’identità di gioco chiara fin dalle prime giornate. Giocatori come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia furono protagonisti assoluti di una cavalcata trionfale che riportò entusiasmo e orgoglio a Napoli. Spalletti, con la sua calma apparente e la meticolosa cura del dettaglio, seppe esaltare il talento della rosa e riportare il club al vertice del calcio italiano. Il titolo arrivò con diverse giornate di anticipo, segno di un dominio indiscusso.

Antonio Conte – Scudetto 2024/25

L’ultimo capitolo, in ordine di tempo, è quello scritto da Antonio Conte nella stagione 2024/25. Arrivato in una Napoli delusa da un’annata opaca, Conte ha portato con sé la sua ben nota determinazione e un’identità tattica ben definita. Il tecnico leccese ha trasformato una squadra in cerca di riscatto in una macchina da guerra, capace di imporsi su avversari agguerriti come l’Inter e la Juventus. Fondamentali gli innesti di calciatori esperti e di carattere, come Scott McTominay e Romelu Lukaku, che si sono integrati perfettamente nel sistema di gioco. Con questo trionfo, Conte entra nella storia diventando il primo allenatore ad aver vinto il campionato italiano con tre squadre diverse: Juventus, Inter e Napoli. Un traguardo straordinario, che sottolinea la sua capacità di adattarsi e vincere in contesti differenti.

Il Napoli e il panorama europeo

Oltre ai trionfi nazionali, il Napoli si è distinto anche nelle competizioni europee, pur senza riuscire finora a sollevare trofei internazionali. Negli ultimi anni, il club ha partecipato quasi regolarmente alla Champions League, offrendo prestazioni sempre più convincenti. Emblematico il percorso nella stagione 2022/23, quando la squadra guidata da Spalletti raggiunse i quarti di finale, venendo eliminata solo da un Milan molto solido. La partecipazione costante a questi tornei ha permesso al Napoli di crescere anche sotto il profilo dell’esperienza internazionale, migliorando progressivamente i propri risultati Champions League e guadagnando rispetto in tutto il continente. E, nella prossima annata, l’intenzione del club è quella di ritrovare conferme anche nell’Europa che conta.

Il futuro tra ambizione e continuità

Il successo con Conte ha dato nuova linfa a una tifoseria appassionata e a una società che punta sempre più in alto. Le basi per costruire un ciclo vincente ci sono tutte: una rosa ben strutturata, un allenatore esperto (che si tratti dello stesso Conte o di Massimiliano Allegri, primo nome per l’eventuale sostituzione) e una dirigenza che sembra aver trovato equilibrio tra ambizione e sostenibilità. L’obiettivo ora è non fermarsi. Il Napoli vuole confermarsi ai vertici del calcio italiano e, allo stesso tempo, diventare protagonista anche sul palcoscenico europeo. In questo percorso, sarà essenziale consolidare i propri risultati di calcio, puntando su programmazione e stabilità tecnica.