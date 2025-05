Tmw-L’ Al Hilal insiste per Osimhen, pronta un’offerta faraonica

Il futuro di Victor Osimhen è un rebus, il calciatore farà rientro a Napoli dopo il prestito vincente al Galatasaray culminato con il titolo cannonieri e la conquista del campionato ma la prossima destinazione è ancora incerta.

Victor ha attratto l’attenzione di diverse squadre in Europa e in Arabia e tra queste, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb ci sarebbe la forte spinta dell’Al Hilal in cui milita Kalidou Koulibaly; il club arabo avrebbe offerto ben 30 milioni di euro a stagione per convincere Osimhen che però vorrebbe rimanere in Europa con la Juve in prima fila.