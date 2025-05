Sky: “Conte si è preso 72 ore per decidere”

Il futuro di Antonio Conte a Napoli è ancora incerto e nelle prossime ore ci saranno importanti novità.

Il mister salentino inizialmente aveva espresso la volontà di separarsi al termine della stagione vittoriosa degli Azzurri e ci sono stati diversi incontri con il patron De Laurentiis per trovare la soluzione migliore per il futuro della squadra e del mister; sullo sfondo rimane viva la possibilità di avvicendamento con Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Massimo Ugolini, saranno ore calde per il futuro di mister Conte: “C’è stato un confronto evidentemente proficuo tra le parti, durato tanto, quasi 4 ore. In cui Conte ha messo sul tavolo tutti gli aspetti che secondo lui andrebbero migliorati nel club e il presidente ha dato piena disponibilità ad ascoltare le volontà dell’allenatore azzurro. E soprattutto garantendo un mercato di primissimo piano.

Senza dimenticare quello che è successo ieri: l’abbraccio dei duecentomila, il pressing costante da parte dei suoi uomini e anche della moglie Elisabetta di restare a Napoli. Quindi Conte ha preso atto delle intenzioni del presidente dopo l’incontro, alla presenza anche del vice presidente Edo, l’ad Chiavelli, del ds Manna e del suo vice Sinicropi. Si preso 72 ore per riflettere, il tempo in questo caso non è tiranno ma attenzione potrebbe diventarlo, perché Massimiliano Allegri è il prescelto per cogliere l’eredità di Antonio Conte ma non aspetterà in eterno. Dunque il Napoli vuole avere una risposta a stretto giro per capire se si può continuare insieme o meno. Non è una sorpresa questa giornata, ma la decisione di prendersi un po’ di tempo è sicuramente inaspettata. Dunque bisognerà ancora attendere un po’ di tempo e capire se ci sono ancora i margini per continuare insieme”.