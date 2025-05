L’edizione odierna di Repubblica analizza il prossimo mercato del Napoli, riportando come il direttore sportivo Giovanni Manna sia intenzionato a mettere a segno un altro colpo in tempi brevi, concentrandosi su uno svincolato di alto profilo. L’obiettivo principale sembra essere Jonathan David, attaccante di grande valore che il club partenopeo segue con crescente interesse. Secondo il quotidiano, l’attaccante canadese, è al centro delle attenzioni del Napoli. David, 25 anni, lascerà il Lille dopo tre stagioni brillanti in cui ha superato la quota di 20 gol in ogni campionato. Prestazioni di questo calibro lo hanno reso un obiettivo ambito dai principali club europei. Tuttavia, la proposta azzurra appare tra le più convincenti, e Manna sta lavorando intensamente per chiudere l’accordo e aggiungere un altro gioiello alla rosa del Napoli.