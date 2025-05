L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli in vista della prossima stagione è alla ricerca di rinforzi in difesa. Tra i giocatori che piace maggiormente vi è Jakub Kiwior. II polacco ha un contratto fino al 2028 con i Gunners, ma sta prendendo in considerazione l’ipotesi di tornare in Italia. suoi agenti, gli stessi di Lobotka, sono stati contattati anche dal Milan, ma il Napoli resta in vantaggio. Kiwior ha trovato poco spazio in Premier fatta eccezione per le ultime uscite in cui ha aumentato il minutaggio complice l’infortunio di Magalhaes. L’Arsenal chiede 35 milioni per il suo cartellino