Ferrante: “La festa scudetto è stata perfetta. Abbiamo fatto scuola”

L’assessore allo Sport Emanuela Ferrante ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli parlando della festa scudetto tenuta nella giornata di ieri: “Che emozione la vittoria dello scudetto e la conseguente festa. E’ stato tutto perfetto, hanno risposto tutti nel modo migliore a cominciare dai tifosi. E’ andato tutto benissimo, c’è stato un coordinamento tra le istituzioni, la prefettura e le forze dell’ordine. Abbiamo fatto scuola, gli invidiosi dicono altro e non si rassegnano all’idea che Napoli possa essere tra le città più belle e vivibili d’Italia. Si dovranno abituare a competere con Napoli sotto tutti i profili. Il futuro sportivo è a marchio Napoli, lo sport a Napoli arriverà a dei livelli mai visti prima. Domani ci sarà la presentazione della Coppa America al Castel dell’Ovo e dobbiamo essere fieri del fatto che abbiano scelto Napoli. Sono certa che anche qui sapremo dimostrare che non siamo da meno a nessuno. Questa Coppa America non solo sarà una manifestazione sportiva grandiosa, è il trofeo sportivo più antico al mondo. Questo progetto ci consentirà di lavorare alla riqualificazione di Bagnoli che è fondamentale per la città di Napoli”.