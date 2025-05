CorrSera – Conte destinato ad andare alla Juventus, ieri c’è stata anche la telefonata di Giorgio Chiellini, i dettagli

L’edizione odierna del Corriere della Sera porta alla luce un retroscena sull’addio di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, l’ex allenatore avrebbe scelto la Juventus già da diversi mesi. C’è stata anche una telefonata ricevuta ieri da Giorgio Chiellini, che sottolinea come il futuro dei due, li vedrà imboccare strade diverse. Chiellini si è congratulato con Conte, confermando che la Juventus è pronta ad accoglierlo nuovamente. Questa chiamata, avvenuta in mattinata con il pretesto delle congratulazioni, ha però interrotto in modo discreto quello che sembrava essere il culmine dell’incontro tra Conte e Napoli. Infatti ci sono molte persone che vorrebbero far cambiare idea al tecnico: molti stanno cercando di spingerlo a riconsiderare la sua posizione, ma Conte sembra fermo sulla sua decisione presa da mesi. Nonostante qualcuno creda ancora in un’eventuale svolta o in un incontro risolutivo il richiamo della Juventus appare più forte. Conte è arrivato, ha vinto e ha lasciato il segno in una città intera.