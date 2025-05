Cassano punge il Napoli sulla scelta di Allegri: “ADL e Allegri non sanno di calcio! Parleranno di vino e cinema”

Nel corso della puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano si è soffermato sulla probabile scelta del Napoli di puntare su Max Allegri in caso di addio di Antonio Conte: “Allegri non sa niente di calcio. In Italia è spinto dai suoi amici giornalisti, si messaggiano e gestiscono quelle poche persone che ancora lo seguono. Non parlo di lui come uomo, non me ne frega niente. Le sue squadre giocano male, spero che il mio pupillo Lobotka vada via. De Laurentiis non capisce niente di calcio Allegri. L’unica cosa di cui possono parlare tra loro sono i film e i vini. E’ già successo con Garcia, nel 2026 magari saremo di nuovo a parlare dei disastri che hanno fatto Tizio e Caio”.