Agente Zerbin: “Alessio ha diverse offerte, vogliamo proseguire il percorso iniziato a Venezia”

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb per parlare del futuro del suo assistito: “La stagione è appena finita. Rientra al Napoli, posso dire che finalmente ha avuto spazio, ha avuto modo di dimostrare il suo valore e la sua crescita. Torna al Napoli con la consapevolezza di poter fare bene. Ci siederemo a parlare con il Napoli partendo da questo, con la volontà di continuare nel percorso iniziato a Venezia. “Sicuramente ne parleremo con il Napoli. Però non è più tempo per fare esami, di fare il ritiro per vedere cosa succede. Lo abbiamo fatto tre volte, adesso Alessio ha voglia di giocare. Se sarà al Napoli bene, altrimenti con la massima serenità valuteremo un altro percorso. “Grazie all’opportunità che il Venezia e Di Francesco gli hanno dato, ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra. Abbiamo già avuto delle richieste di informazioni e di contatti con delle squadre. Anche se devo precisare una cosa: fino a due giorni fa davvero tutti i pensieri erano esclusivamente rivolti al Venezia. Non dimentichiamoci infatti che in caso di salvezza, sarebbe stato riscattato dal Venezia stesso. Quindi lui aveva anche uno stimolo in più, per continuare poi al Venezia. Di questo è dispiaciuto, sarebbe stato felice di restare. Non ha mai pensato al futuro fino ad ora, se non a centrare la salvezza”.