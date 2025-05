Spunta una nuova ipotesi per la panchina. Ma Allegri resta in pole

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta in bilico. Nonostante la grande stagione culminata con lo Scudetto, le voci di un possibile addio a fine campionato continuano a rincorrersi. E mentre i tifosi attendono notizie ufficiali sull’incontro decisivo tra Conte e De Laurentiis, iniziano a circolare con maggiore insistenza i possibili nomi per il dopo-Conte.

A lanciare l’indiscrezione, è stato Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, che ha parlato a Televomero, nel corso del programma “Il Bello del Calcio”.

“Se dovesse andar via Conte, io credo che il prossimo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri. Ma se dovessi fare un secondo nome, direi Cesc Fabregas. È un profilo che piace molto alla società“, ha svelato Giuffredi.

L’ex tecnico della Juventus resta il primo nome sulla lista del club partenopeo. Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe già una bozza d’intesa tra Allegri e il Napoli, favorita anche dall’ottimo rapporto tra il tecnico livornese e il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha già lavorato con lui in passato a Torino. La scelta dell’esperienza, dunque, sembrerebbe il piano A per non ripetere gli errori dello scorso anno, quando il post-Spalletti fu gestito con troppa leggerezza.

Ma la vera novità è Fabregas. L’ex centrocampista di Barcellona e Chelsea ha cominciato da poco la sua carriera da allenatore, guidando il Como in Serie B. La sua idea di calcio offensivo e la personalità da leader ne fanno un profilo giovane ma già molto stimato in ambiente europeo. La suggestione Napoli, però, sarebbe il salto definitivo nella massima serie, con un progetto tecnico da protagonista.

Tutto, ovviamente, resta legato alla decisione finale di Antonio Conte. In caso di permanenza, il capitolo panchina si chiuderebbe con un grande sospiro di sollievo da parte dei tifosi. Ma se l’addio dovesse concretizzarsi, il Napoli dovrà agire con lucidità e rapidità, per non ripetere le incertezze che hanno compromesso l’avvio della scorsa stagione.

Le prossime ore saranno decisive. Il confronto tra Conte e De Laurentiis è atteso a breve. Solo dopo quel faccia a faccia si potrà realmente capire se il Napoli continuerà con il suo attuale condottiero… o se dovrà voltare pagina con Allegri, o magari con l’inaspettata scommessa chiamata Fabregas.