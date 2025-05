Per il Napoli in arrivo il premio scudetto: 3 milioni di euro destinati alla squadra

Dopo la spettacolare parata sul lungomare, i campioni d’Italia si preparano a vivere le ultime emozioni di una stagione indimenticabile. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul programma del Napoli all’indomani della conquista del quarto scudetto, celebrato con due bus scoperti che hanno attraversato il cuore della città, tra cori, bandiere e migliaia di tifosi in estasi.

Ma la festa non è ancora finita. Questa sera è in programma un evento riservato alla squadra, un momento di condivisione che sarà anche l’occasione per parlare di premi e riconoscimenti. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto preparare dei doni per i giocatori, ma al centro dell’incontro ci sarà anche la questione del premio scudetto: oltre ai bonus già previsti nei singoli contratti, il club starebbe valutando un premio collettivo da circa 3 milioni di euro.

Finora, l’unico riconoscimento economico concesso alla squadra risale alla vittoria contro la Juventus. Ma il successo tricolore, conquistato in volata, merita una ricompensa all’altezza del traguardo.

Il gran finale arriverà domani mattina: la squadra partirà alla volta di Roma per essere ricevuta in Vaticano da Papa Francesco, con udienza prevista alle 11:15 presso il Palazzo Apostolico. Un momento solenne, simbolico, che chiuderà nel segno della spiritualità un percorso sportivo straordinario.