Il difensore del Napoli e neo campione d’Italia, Juan Jesus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TG Sport, in onda su Rai 2:

“Il rammarico più grande della mia testa è questo, guardate cosa succede oggi e poteva essere così anche due anni fa. Festeggiamo con questo popolo meraviglioso. Conte? Gli ho mandato un messaggio ieri, ringraziandolo per aver creduto in me. Io ho risposto sul campo“.