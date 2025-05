Forse perderemo Conte, e Oriali?

Sembra sempre più probabile l’addio – dopo solo un anno ed un titolo insperato – di mister Antonio Conte, che dovrebbe lasciare la panchina azzurra per ritornare alla Juventus.

Ci dispiace e assai; non comprendiamo fino in fondo le ragioni di Antonio e ci sembra un peccato che non resti almeno per un altro anno. Però ce ne siamo fatti una ragione perfino con Papa Francesco, pertanto siamo già pronti agli avvicendamenti e per il nuovo eventuale allenatore da subito ci saranno affetto, massima fiducia e stima.

Nel caso, Conte vorrà conservare in bianconero il suo fedele staff, a meno di situazioni difficilmente gestibili. Sembra questo il caso di Lele Oriali, interista da sempre e, pertanto, poco adatto e benvoluto all’ambiente juventino.

L’argomento dovrebbe interessare e tanto la SSC Napoli: la figura di dirigente accompagnatore di spessore ed esperienza internazionale è spesso stata una casella mancante dell’organigramma azzurro.

Un leader pacato e rispettato come Oriali, dal curriculum immenso e dalla esperienza esagerata, è una figura che può servire anche nel Napoli che verrà. Gli abbracci, gli sguardi e le parole sussurrate ai calciatori nel corso della gara, la presenza apparentemente silenziosa ma costante e di peso, sono valori di cui la società ha bisogno, privarsene a cuor leggero potrebbe essere una mossa frettolosa e sbagliata.