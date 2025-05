Ecco la prima immagine del bus scoperto che oggi a partire dalle 15:00 transiterà per il Lungomare partenopeo. Sarà un vero bagno di folla, con la città intera che vorrà dedicare applausi e cori ai magnifici calciatori azzurri, freschi vincitori dello Scudetto.

Ci saranno le meritate ovazioni, oltre che per i beniamini scesi in campo, per tutto lo staff tecnico – Conte in primis – e per i rappresentanti della società.