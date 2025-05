De Bruyne – Napoli: c’è la conferma di ADL! Ecco i dettagli

Dopo la conquista dello scudetto nella notte di venerdì 23 maggio contro il Cagliari per 2-0, il presidente De Laurentiis e il d.s. Manna hanno iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione per aumentare la capienza e la qualità della rosa cercando di regalare al popolo napoletano uno dei migliori centrocampisti del panorama mondiale a parametro zero: Kevin De Bruyne.

A confermare le voci, oltre ai vari esperti di calciomercato, sono le dichiarazioni dello stesso ADL ai microfoni Rai durante la parata per festeggiare lo Scudetto:

“De Bruyne? Credo che abbia già comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione, un triplete fantastico. Fin quando non c’è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo neri“.

Il centrocampista del Manchester City, che ieri ha giocato la sua ultima partita con i citizens, è pronto ad arrivare a Napoli in settimana. Gli azzurri possono già vantare con il belga un accordo economico sullo stipendio con, ormai, solo alcuni dettagli da limare: per il centrocampista classe ’91 è pronto un biennale con opzione per un terzo anno.

E’ un Napoli che oramai sogna ed investe sempre più in grande.