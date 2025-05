Criscitiello: “Scudetto di Conte? Potrà dirlo solo il tempo”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno del suo editoriale per Sportitalia.com:

“Quanto incide un allenatore in serie A? La risposta arriva da Napoli. Una sola persona cambia tutto in 2 mesi. Tutto grazie ad Antonio Conte. Sceglie i giocatori giusti, trattiene quelli scontenti, mette da parte il Presidente e valorizza anche i magazzinieri facendo tornare il grande entusiasmo in città. Alla fine l’entusiasmo si trasforma in trionfo. Certamente, per vincere, serve quel piccolo contributo della fortuna e Antonio ce l’ha. Solo il tempo ci dirà se è lo scudetto di Conte o del Napoli”.