Ci siamo! Ecco quando arriverà KDB, queste le parole di Adl e Manna sul belga e sul futuro di Conte.

Il Napoli dopo la conquista dello scudetto nella notte di venerdì 23 maggio contro il Cagliari per 2-0, si sta muovendo sul mercato in vista già della prossima stagione per aumentare la capienza della rosa.

Il Napoli vuole regalarsi un super nome come premio per lo scudetto vinto, si tratta di Kevin De Bruyne a parametro zero.

Il centrocampista del Manchester City, che ieri ha giocato la sua ultima partita con i citizens è pronto ad arrivare a Napoli già in settimana.

L’accordo economico sullo stipendio c’è già e oramai mancano solo alcuni dettagli da rifinire.

Per il centrocampista belga è pronto un biennale con opzione per un 3 anno.

Il belga sarebbe un colpo da 5 stelle per un Napoli che oramai sogna sempre più in grande.

A confermare la trattativa arrivano le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis ,durante la parata scudetto sul pulmann scoperto, che ha affermato che KDB è atteso a Napoli in settimana per chiudere e che ha già scelto casa.

Non solo lui, anche il ds Giovanni Manna ha confermato l’operazione per il belga e ha accennato anche come altri nomi sono già sul taccuino del Napoli per allungare la rosa in vista della Champions League.

Inoltre trapelano anche alcune notizie sul futuro di Conte, ancora tutto molto incerto ma da definire in base anche alle varie operazioni di mercato estivo del Napoli e del centro sportivo e stadio.

Da quanto trapela in queste settimane e da alcune dichiarazioni di Lele Oriali, sembrerebbe che lui questa volta non sarebbe disposto a seguire Antonio Conte in caso di addio.