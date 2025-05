Tuttosport-Il Napoli potrebbe virare su Pioli in un solo caso

Il Napoli nonostante lo scudetto vinto solo due giorni fa ha iniziato a sondare il mercato allenatori nel caso di chiusura del rapporto con mister Conte.

Il nome più caldo è quello di Max Allegri che già nel 2021 fu vicino al Napoli ma secondo quanto riferito da Tuttosport potrebbe esserci la possibilità che possa essere Pioli il sostituto di Conte: “De Laurentiis è molto avanti nella ricerca di una alternativa e, come vi avevamo anticipato una settimana fa, il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri. Tra i due ci sono già stati contatti, c’è una stima reciproca e il presidente sta cercando di accelerare per evitare l’inserimento del Milan. Max, di suo, sta traccheggiando sia appunto per valutare l’evoluzione delle altre situazioni , sia per capire a fondo che tipo di rosa verrà allestita in vista della Champions. Non è detto, infatti, che alla Filmauro si debba girare un remake del 2021: anche allora, infatti, De Laurentiis chiamò Allegri che però declinò e gli consigliò Spalletti. Stavolta pare che il nome alternativo sia quello di Stefano Pioli, anche se a Napoli sono convinti di poter ottenere il sì di Max”.