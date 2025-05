Terminano i primi tempi, bagarre per la Champions e la salvezza

Terminati i primi tempi della38esima e ultima giornata di Serie A.

Posto Champions in bilico

Spavento per la Juventus dopo il vantaggio del Venezia, prima Yldiz e poi Kuolo Mauni la ribaltano. Al momento è 2-1 per i bianconeri che tengono l’ultima piazza utile con 70 punti.

Sta facendo il suo dovere la Roma in vantaggio a Torino grazie alla rete di Paredes su rigore. Al momento sempre quinti i giallorossi con 69 punti.

Stenta la Lazio che perde in casa con il Lecce (rete di Coulibaly poco prima dell’intervallo). Con questo risultato salentini salvi e laziali solo in Europa League, il Lecce è però in 10 uomini.