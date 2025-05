Napoli, sogno De Bruyne e idea Jonathan David

Nemmeno il tempo di godersi il trionfo del quarto Scudetto che il Napoli guarda già avanti. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a tuffarsi nel mercato estivo per costruire una rosa ancora più competitiva in vista della nuova Champions League, più lunga e impegnativa.

Il ds Giovanni Manna è al lavoro per individuare rinforzi di qualità, e due nomi stuzzicano particolarmente la fantasia del presidente Aurelio De Laurentiis e di Antonio Conte: Kevin De Bruyne e Jonathan David. Due affari potenzialmente d’oro, entrambi a parametro zero.

De Bruyne, occasione da sogno: Il fuoriclasse belga non rinnoverà il contratto con il Manchester City e si appresta a salutare la Premier League. Il Napoli osserva con attenzione l’evolversi della situazione, ma la decisione finale spetterà a De Laurentiis. L’investimento sarebbe importante, ma garantirebbe al Napoli un salto di qualità tecnico e di immagine.

Jonathan David, duello con la Juve: Più concreta la pista che porta a Jonathan David, in scadenza con il Lille. Il centravanti canadese piace molto a Conte e ci sarebbe già un’apertura da parte del giocatore. Ma c’è da fare i conti con la concorrenza della Juventus, che ha inserito David nella lista dei profili per rinnovare l’attacco.