Moretto: “Lookman lascierà sicuramente l’Atalanta, Napoli e Juve sono fortemente interessate”

Stasera Ademola Lookman giocherà probabilmente l’ultima partita in maglia Atalanta, nell’impegno che vede gli orobici affrontare il Parma.

Il calciatore nigeriano, grande protagonista del successo in finale della scorsa Europa League sarà uno dei nomi più chiacchierati della prossima sessione di mercato, secondo quanto riferito da Matteo Moretto: “Al 99,99% Lookman lascerà l’Atalanta, motivo per cui parleremo molto di lui quest’estate. Negli ultimi giorni è venuta fuori una voce relativa all’Arsenal, ma personalmente non mi risulta né per caratteristiche né per età che Ademola sia una opzione per la società inglese. È vero che è stato proposto all’Arsenal, come a tante altre squadre in Europa. Ad oggi le squadre maggiormente attente su di lui sono Juventus e Napoli, bisognerà però attendere per capire le reali intenzioni delle due società”.