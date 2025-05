Juan Jesus risponde agli insulti: “Rispetto l’Inter, basta fraintendimenti”

Un commento ironico e una valanga di polemiche. Juan Jesus, difensore del Napoli ed ex Inter, ha scritto “Ora dillo senza piangere” sotto un post del giornalista Fabrizio Biasin. Il messaggio è diventato virale e ha scatenato l’ira di molti tifosi interisti.

Travolto dagli insulti, il brasiliano ha scelto di rispondere con un post chiarificatore sui social: “Il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. Ho sempre portato rispetto all’Inter, anche dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Ho fatto il mio dovere fino all’ultimo giorno, ma il rispetto deve essere reciproco”.

Juan Jesus ha poi condannato chi ha travisato le sue parole: “Chi legge altro lo fa in malafede o per creare polemiche. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Rispetto tutti, ma imparate anche ad accettare le sconfitte”. Un messaggio chiaro, che chiude la polemica… o forse no.