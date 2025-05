Il Napoli si prepara ad un mercato stellare. Ecco chi potrebbe arrivare in estate

Dopo la vittoria del quarto scudetto Adl ha la piena intenzione di aumentare la qualità della rosa con un mercato di livello e sta lavorando col ds Manna per rinforzare la squadra anche in vista della Champions League che i partenopei dovranno disputare.

Tuttavia bisognerà capire se il Napoli proseguirà con Conte o meno e in tal caso Adl, come riportato da Gianluca di Marzio, ha già blindato Allegri mentre il sogno De Bruyne sembra essere sempre più realtà e infatti, come riporta Matteo Moretto, la trattativa potrebbe chiudersi definitivamente settimana prossima col belga che sosterrebbe le visite mediche tra martedì e mercoledì a Londra.

Inoltre Moretto ha confermato un interesse dei partenopei per Lookman che però è fortemente voluto anche dalla Juve mentre Sky Sport DE ha riportato un interesse per Sane che andrà a parametro zero. Tuttavia non sono state avviate trattative con nessuno dei due ma il Napoli segue ogni pista con molta attenzione per arrivare all’inizio della prossima stagione con la rosa al completo.