Il Mattino – Napoli: “Non svegliateci. Napoli Campione d’Italia”

“Non svegliateci. Napoli Campione d’Italia” è il titolo scelto da Il Mattino per aprire l’edizione successiva al trionfo azzurro. Il Napoli ha conquistato il suo quarto Scudetto e la città è ancora in festa. Le celebrazioni proseguiranno, a conferma dell’emozione e dell’orgoglio che questo traguardo ha scatenato in tutto l’ambiente partenopeo.

Grande spazio è stato dato anche alle parole del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha voluto sottolineare la forza e l’identità della città: “Napoli è una capitale europea, non siamo secondi a nessuno. Il sistema funziona, qui tutto è fantastico.” Una dichiarazione che racchiude il senso di una stagione da incorniciare, in cui il Napoli è tornato ai vertici del calcio italiano con determinazione e una visione chiara del proprio futuro.