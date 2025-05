Gazzetta dello Sport: “Conte in sospeso”

“Conte in sospeso” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riassumendo perfettamente il momento. Da un lato c’è il Napoli, desideroso di continuare con l’allenatore che ha guidato la squadra verso il tricolore con personalità e leadership. Dall’altro, però, c’è la Juventus, che sogna un ritorno del suo ex tecnico e bandiera, pronto a riabbracciare il club con cui ha già vinto in passato.

Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato Conte a Ischia per fare chiarezza sul futuro. Ma si muove anche con prudenza: sullo sfondo resta Massimiliano Allegri, possibile alternativa nel caso l’ex Inter e Juve decidesse di lasciare il Vesuvio.